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Gençlerbirliği 3 puanı 2 golle aldı

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Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, 83. dakikada Berat Ayberk'in attığı golle İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 maç sonra kazandı. İttifak Holding Konyaspor'un ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Gençlerbirliği 3 puanı 2 golle aldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi.

Başkent temsilcisi 59. dakikada Sio ve 83. dakikada Berat Ayberk'in attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. İttifak Holding Konyaspor'un maçtaki tek golü ise 62. dakikada Jevtovic'ten geldi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verip 31 puana yükseldi. 4 maçlık yenilmezlik seirisi sona eren İttifak Holding Konyaspor ise 26 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.

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