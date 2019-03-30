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Gençler, yine harakiri yaptı

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Gençler Birliği, geçtiğimiz hafta kendi kalesine gol atarak galibiyeti kaçırdığı maçtan sonra bu kez de Yeşilova deplasmanında skor 0-0 iken penaltı vuruşundan yararlanamayarak, adeta kendi ipini kendi çekmeye devam etti

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Gençler, yine harakiri yaptı
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Stad: Orhan Dural Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Fatih Bardakçıoğlu, İsmail Ercan

MA Yeşilova: Kemal, Mustafa, Vakkas, Mejdi, Binya,Memduh (Dk.57 Burak), Yasin, Makoun (Dk.77 Ergin), Billy Mehmet (Dk.64 Hamis), Esin, İlyas

Gençler Birliği:Tolga, Sami, Mustafa, Berk (Dk.76 Barış), Hasan, Sertan, Elvis (Dk.81 Hasan Evren) , Miranda, Guaman, Tacettin (Dk.77 İbrahim), Kadir

Goller: Dk.73 Burak Koçar, Dk.76 ve 90 Esin Sonay (M. A. Yeşilova)

K-PET Süper Ligin 24. haftasında 40 puandaki Merit Alsancak Yeşilova ile 16 puanda olan Gençler Birliği Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında karşılaştılar.

Fırtına ve yağmur altında oynanan karşılaşmada Merit Alsancak Yeşilova, konuk ettiği Gençler Birliği’ni ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Merit Alsancak Yeşilova’nın galibiyet gollerini Burak Koçar ve Esin Sonay (2) kaydetti. Gençler Birliği 59. dakikada skor 0-0 iken kazandığı penaltı vuruşundan Sertan ile yararlanamadı. Vuruşu kullanan Sertan Kurukafa topu üstten farklı şekilde dışarı gönderdi. Yeşilova aldığı bu galibiyetle puanını 43 yaptı. 7 haftadır galip gelemeyen ve Mehmet Bolkan yönetiminde de toparlanamayan Gençler Birliği 16 puanla düşme hattında kaldı.

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