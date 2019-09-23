Gençler, Şenol’la güldü

1.Lig’in 2. haftasının kapanış maçında Gençler Birliği konuk ettiği Esentepe’yi genç yıldızı Şenol’un ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup ederek ikide iki yapmış oldu

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Emre Çevikdal, Emine Yarkın

Gençler Birliği: Çağatay, Ertan, Mahmut, Sinan, Mehmetali, Ahmet, Mustafa(Dk 58 Ali İmam), Emre (Dk. 46 Deniz Kibar), Mehmet Göreli (Dk. 80 Sertan), Şenol, Bülent

Esentepe: Onur, Kaan, Şükrü, Yakup, Uğurcan, Nersin, Mahmut, Furkan, Kağan (Dk 75 Hüseyin), Eray, Burak (Dk. 46 Hürkan (Dk. 86 Samet )

Gol: Dk.9 Şenol (Gençler Birliği)

K.Kart: Dk. 83 Deniz Kibar (G.Birliği)

K-Pet 1. Lig’in 2. Haftasının kapanış maçında İskele’de karşı karşıya gelen geçen yılın iki Süper Lig ekibi Gençler Birliği ile Esentepe mücadelesinin galibi 1-0’lık skorla ev sahibi Gençler Birliği oldu.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve tecrübeli isimlerle genç yeteneklerin harmanlandığı Gençler Birliği takımı ilk derenin başında Şenol Şöför’ün ayağından bulduğu golle ikinci haftayı da galibiyetle kapattı. Gençler Birliği maçın son 10 dakikasını Deniz Kibar’ın kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi oynadı.

Karşılaşmaya adeta fırtına gibi başlayan ekip ev sahibi Gençler Birliği oldu.

Dk. 5 Gençler Birliği takımının sağ kanattan gelişen atağında Mustafa İnanç’ın pasıyla Esentepe ceza alanına hızla giren Mehmet Göreli altı pas çizgisinin köşesine kadar ilerleyerek vuruşunda kaleci Onur gole izin vermedi.

Dk. 9 Gençler Birliği atağında orta alanda Emre’nin Esentepe ceza alanı içinde bulunan Bülent’e gönderdiği topa Esentepe defansı müdahale etmek isterken, top ceza yayı üzerinde bulunan Şenol Şöför’ün önünde kaldı. Şenol düzelterek sert ve düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Dk. 30 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Şenol’un defansın arkasına attığı ara pasa hareketlenen Mehmet Göreli, kaleciyle karşı karşı kaldığı anda çime takılınca topa iyi vurmadı ve top kaleci Onur’da kaldı.

İlk devre 1-0 Gençler Birliği üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye daha kontrollü başlayan her iki takım aradıkları gol pozisyonlarını üretemeyerek gol bulamadılar ve maç Gençler Birliği 1- Esentepe 0 şeklinde tamamlandı.