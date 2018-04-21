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Gençler nihayet kazandı

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Gençler Birliği konuk ettiği düşme hattı içindeki Ozanköy’ü 2-1 mağlup ederek haftalar sonra kazanarak direk düşme hattından uzaklaştı

Gençler nihayet kazandı
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Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Mehmet Malek, Mehmet Ekşici, Hakan Gök

Gençler Birliği: Ali, Ahmet, Kadir, Sinan, Emir, Hasan, Saddam, Tombara(Dk. 80 Ömer), Sertan (Dk. 11 Berk), İbrahim, Nnameka Uzor (Dk 67 Boran)

Ozanköy: Mehmedemin, Mustafa, Hasan, Zihni, Mike, Namke, Serhan (Dk 78 Ahmet) Muhammed Ali , Fikret (Dk. 59 Israel Abia), Bekir, Ertaç.

Goller: Dk. 3 Nnameka ve Dk. 57 Saddam (G.Birliği) Dk. 10 Namke (Ozanköy)

K.Kart: 90+3 Ahmet (çift sarı kart) Gençler Birliği

        

K.Pet Süper Lig’inin 28. Haftasında düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada Gençler Birliği konuk ettiği Ozanköy’ü 2-1 mağlup ederek haftalar sonra galip geldi. Gençler Birliği’nin gerek ilk devrede gerek 2.devrede birçok yüzde yüzlük gol pozisyonunu kaçırdığı mücadele de Sertan henüz maçın başında dizinden sakatlanarak oyun dışında kalırken Ahmet Kara ise uzatma dakikalarında gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışına atıldı.

Dk. 3 Orta alanda topu kapan Gençler Birliği’nde Sertan güzel bir ara pasıyla defansın arkasına koşan Nnameka Uzor’u topla buluşturdu. O da plase bir vuruşla köşeden topu Ozanköy ağlarına göndererek skoru 1-0 yaptı.

Dk. 10 Ozanköy’ün paslaşarak kullandığı korner atışında Ertaç topla ceza alanına girerek geriye çıkardığı topa gelişine vuran Namke’nin topu üst direğe vurarak döndü. Ancak dönen top Kadir’in sırtına vurarak ağlara gitti. 1-1

Dk. 22 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Nnameka kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleciyi geçen topu çizgiden Hasan Yanaroğlu uzaklaştırdı.

Dk. 24 Gençler Birliği’nin soldan gelişen atağında Nnameka’nın ortasında kaleci  Mehmedemin topu ellerinden kaçırdı. Topla buluşan Tonbara’nın vuruşunda bu kez de topu kale çizgisinden Zihni uzaklaştırdı. İlk devre 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Dk. 50 Ozanköy atağında Namke’nin ceza sahası önünde düşürülmesiyle kazandığı serbest atışta Ertaç’ın şutunda kaleci Ali iki hamlede topa sahip oldu.

Dk. 55 organize gelişen G.Birliği atağında Ozanköy ceza sahası önünde topla buluşan Tombara’nın vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

Dk. 57 Orta alanda topu alan Saddam hızla Ozanköy ceza sahasına yaklaşarak Nnameka ile verkaç yaptı. Saddam kaleyi karşısına alarak attığı şutla topu köşeden ağlara gönderdi. 2-1

Dk. 75 Ozanköy defansı topla çıkmaya çalışırken kaptırdığı topla hareketlenen Saddam pasıyla Tombara’yı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ancak kaleciyi çalımlamaya çalışan Tombara’dan kaleci Mehmedemin yatarak topa sahip oldu.

Dk. 80 Hızlı gelişen Ozanköy atağında sol kanattan Gençler Birliği ceza alanına giren Israel Abia çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Dk. 90 +4 Gençler Birliği kontra atağında defans arkasında topla buluşan İbrahim kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda yine kaleci Mehmedemin topa sahip oldu.  Maçta biraz sonra tamamlandı. 2-1

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