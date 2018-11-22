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Gençler'in gençleri, Şeker Hoca'ya emanet

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Gençler'in gençleri, Şeker Hoca'ya emanet
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Larnaka Gençler Birliği'nde geçtiğimiz gün yapılan olağan üstü genel kurulda başkanlığa seçilen Rifat Berkel, göreve hızlı başladı. Yönetim kurulunda beraber çalışacağı kişileri açıklayan Rifat Berkel, Gençler Birliği U 21 Takımı teknik sorumluluğuna da Cenk Harbay Şeren'i getirdi. Şeker Hoca olarak bilinen Cenk Harbay Şeren, daha önce de Gençler Birliği'nde görev yapmıştı.

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