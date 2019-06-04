Gençler'in bombaları Türkiye'den olacak

Gençler Birliği yeni sezonda kadrosunda yer vereceği Türkiyeli futbolcu haklarını, Türkiye Süper Liginde forma giymiş isimlerden yana kullanacak. Daha önce Mert Nobre'yi gündemine almış olan Gençler Birliği bu kez de Tita ile ilgilenmeye başladı. Ankaraspor, Ankaragücü ve Antalyaspor takımlarında oynamış olan deneyimli Brezilyalı forvet Tita, son olarak Nevşehir Belediyespor forması giyiyordu. Tita, Ankaraspor'da oynadığı dönemde Türk vatandaşı olmuş ve Melih Gökçek Tita ismini almıştı.

Gençler Birliği'nin transferi cumartesi günü adaya gelecek.