Gençler evinde gülemiyor

Gençler Birliği konuk ettiği Karşıyaka karşısında ikinci devrenin başında 1-0 geriye düşerken eşitlik golünü 79’uncu dakikada buldu. Karşıyaka yarım saat 10 kişi oynadığı zorlu deplasmandan puan çıkarmayı başardı

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Cem Öksüzoğluları, Emre Çevikdal

Gençler Birliği: Çağatay, Sinan(Tuğrul), Ahmet, Erdoğ, Ertan, Seyhan, Şenol, Mustafa İnanç(Ali İmam), Emre (Sertan), Deniz, Bülent.

Karşıyaka: Şahin, Mehmet, Bayram Arıkan, Olgın, Tahir, Uğur(Casim), Bayram Dağgül, Edip, Eyüp (Osman), Salim(Kadir), Muhammed

Goller: 48. Dk. Eyüp (Karşıyaka), Dk.79 Bülent (Gençler Birliği)

Kırmızı Kart: Dk. 66 Bayram Arıkan (Karşıyaka)

İbrahim DALOĞLU

K-Pet 1. Lig’in 12. hafta karşılaşmasında süper lig hedefi olan Gençler Birliği konuk ettiği orta sıralarda tutunmak isteyen Karşıyaka ile berabere kalarak üst sıralar için yara aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, ikinci devrenin başında Eyüp ile öne geçen Karşıyaka bu üstünlüğünü maçın sonuna taşıyamayarak 79. Dakikada Bülent’in golüne engel olamadı.

Ev sahibi Gençler Birliği karşılaşmaya daha iyi başladı.

12. Dk. Gençler Birliği atağında sağdan Sinan’ın ortasında arka direkte topla buluşan Bülent’in şutunda kaleci Şahin gole izin vermedi.

34. Dk. Karşıyaka atağında soldan Edip’in ortasında Uğur’un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

42. Dk.Hızlı gelişen Karşıyaka atağında Bayram’ın Gençler Birliği ceza sahasına kaldırdığı topa yarı vole vuran Eyüp’ün topu az farkla auta gitti.

İlk devre 0-0 tamamlandı.

48. Dk. Organize gelişen Karşıyaka atağında Gençler Birliği ceza sahası önünde topla buluşan Salim müsait pozisyondaki Eyüp’ü topla buluşturdu. Eyüp’ün sert şutunda top yan direğe vurarak ağlara gitti. 0-1

58 Dk. Gençler Birliği atağında orta alanın sağında topla buluşan Ahmet topla Karşıyaka ceza alanına yaklaşarak şutunda top yandan auta gitti.

62. Dk. Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Karşıyaka ceza sahası çaprazında topla buluşan Deniz sert vurdu. Kaleci Şahin topu köşeden çıkardı.

66. Dakikada Bayram Arıkan direk kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

67. Dk. Gençler Birliği’nin kullandığı serbest vuruşta Şenol’un volesi üstten auta gitti.

75. Dk. Karşıyaka atağında ceza sahasına kaldırılan topu Muhammed göğsü ile Osman’a bıraktı. Osman çalımla önünü boşaltarak şutunu attı top üstten auta gitti.

79. Dk. Organize gelişen Gençler Birliği atağında sağ kanattan Karşıyaka ceza alanına giren Sertan’ın geriye kestiği topu Ali İmam kaldırdı. Arka direkte Bülent’in röveşata vuruşu köşeden ağlara gitti.

90+4 Dk. Karşıyaka atağında Gençler Birliği ceza sahasına kaldırılan topa Muhammed’in kafa vuruşunda top kaleci Çağatay çarparak kornere gitti.

Maçta 1-1 eşitlikle tamamlandı.