Gençler, evinde çaktı 2-0

Birinci Lig’de zirve hedefi olan Gençler Birliği konuk ettiği alt sırlardan uzaklaşmak isteyen Dörtyol’u her iki devrede Türkiyeli forveti Bülent Çakmak’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti

Hakemler: Evren Karademir, Necmi Bulut, Hakan Gök

Gençler Birliği: Çağatay, Ertan, Sinan, Mehmetali(Kadir),Tuğrul (Emre) Ahmet, Mahmut, Şenol, Mustafa İnanç, Sertan, Bülent(Kadir)

Dörtyol: Süleyman, Anıl(Salih), Mustafa, Ali, Ayberk(Rıdvan) , Olcay, Can, Sami (Melih), Osman, Mustafa Ali, Mustafa Çelik.

Goller: Dk. 12 ve 76 Bülent Çakmak (G.Birliği)

K-Pet 1. Lig 8. Hafta mücadelesinde Gençler Birliği konuk ettiği Dörtyol karşısında her iki devrede bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak üst sıralardaki yerini korumuş olurken, Dörtyol ise düşme potasından uzaklaşamadı.

İlk devrede konuk Dörtyol’un daha iyi oynamasına karşın kalesinde golü görürken, ikinci devrede ev sahibi Gençler Birliği özellikle Şenol’la geliştirdiği ataklarda birçok gol pozisyonuna girerken sadece bir gol atabildi.

Dk. 12 Gençler Birliği’nin sol kanattan kazandığı serbest atışta Mustafa İnanç’ın ceza sahası içine yaptığı ortada boş pozisyonda Bülent güzel bir kafa vuruşuyla topu köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk. 26 Sağ kanattan hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Bülent’in pasıyla topla buluşan Şenol hızla Dörtyol ceza alanına girerek ortaya kaldırdığı pozisyonda Mustafa İnanç kötü bir kafa vuruşu yapınca ikinci golden oldu.

Dk. 28 Gençler Birliği ceza sahası önünde Dörtyol’un kazandığı serbest atışta Ayberk’in şutunda top kalecinin ellerinden döndü. Dönen topla buluşan Sami sert vurdu ancak kaleci Çağatay ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

Dk. 35 Dörtyol’un yine ayni yerden kazandığı serbest vuruşta bu kez Can’ın şutunda kaleci Çağatay köşeye giden topu kornere çeldi.

Dk. 52 Hızlı gelişen Dörtyol atağında Mustafa Çelik’in pasıyla soldan Gençler Birliği ceza sahasına giren Osman’ın şutunu kaleci Çağatay ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Dk. 62 Gençler Birliği atağında orta alandan Dörtyol defans arkasına hareketlenen Bülent topla buluşarak Dörtyol ceza alanına girer girme ortaya bıraktığı topla buluşan Sertan’ın dönerek vuruşunda top üsten auta gitti.

Dk.72 Gençler Birliği atağında Şenol sağ kanattan topla birlikte Dörtyol ceza sahasına girerek topu ortaya kesti. Topla buluşan Sertan’ın şutunda top yine üstten auta gitti.

Dk. 76 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında sağ çizgiden topla hızla ilerleyen Şenol çalımlarla Dörtyol ceza sahasına girerek ortaya kestiği topa bu kez Bülent ayak koyarak topu ters köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0

Dk. 90 Gençler Birliği defans oyuncusu Ahmet Kara’nın sağdan getirdiği topu ortaya kesti. Topla buluşan Şenol’un şutunda top defansa çarparak kornere gitti.