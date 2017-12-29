Gençler'e bir darbe de Binatlı'dan

Binatlı zor günler geçiren Gençler Birliği karşısında geriye düşmesine rağmen Bello, Peter ve Erencan'ın güzel futbollarıyla 3 puanı alıp, ikinci sıraya yükseldi. Sorunlarını aşamayan Gençler Birliği ise üst üste ikinci mağlubiyetini alıp, zirve yarışında geriye düştü

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı. HAKEMLER: Serhan Şimşek-Cemal Sakallı-Ahmet Özkurtuluş BİNATLI: Yusuf-Reşit-Taner-Erencan-Erbay-Ebimobowei-Burak(Çağdaş dk. 5-kehinde( Alaeddin dk.89)-Kemal-Evor J.Bello-M.Neşe(Abdullah dk.81) G.BİRLİĞİ: A.Aydemir-Sinan-Emir(İ.Köse dk. 75)-Sercan-Ertan-M.Erol-Şenol-nNaemeka(Sertan dk.75)-Yakıbu A.Malik-Tonbara-Yusuf GOLLER: Dk. 40, dk. 81 Evor J.Bello, dk. 67 Ebimobowei Peter (Binatlı), Dk. 26 Ertan(pen)(G.Birliği) K-PET Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesinden istediğini alan Binatlı olurken, Gençler Birliği zirvenin uzağında kaldı. 11. dakikada gelişen Binatlı atağında Taner’in pasında Evor J.Bello topa çok sert vurdu ancak top üstten dışarı çıktı. 21. dakikadaki Binatlı atağında sağ taraftan Peter Ebimobowei’nin kale önüne gönderdiği topa kaleci müdahale edemedi. Secan’ınters vuruşunda top kendi kale direğinin üzerinden kornere gitti. 26. dakikada gelişen G.Birliği atağında Tonbara’nın ceza alanı içindeki topuna Taner elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ertan G.Birliği’ni deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada skora denge geldi. G.Birliği takımından Ertan’ın hatalı pasını alan Burak sağ taraftan ceza alanına giren Erencan’ı gördü. Erencan’ın kaleye paralel topuna kaleci Ali müdahale edemedi. Topu önünde bulan Evor J.Bello boş kaleye topu yollamakta zorlanmadı ve skoru 1-1 yaptı. 51. dakikada G.Birliği takımından M.Erol’un ortasında Emir’in penaltı noktasındaki kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti. 67. dakikada G.Birliği rakip ceza alanı içide gol ararken defanstan ileriye atılan uzun topu alan Ebimobowei orta alandan aldığı topla Sercan’ın tüm müdahalesine ragmen rakip ceza alanına girdi ve düzgün bir vuruşla Binatlı’yı 2-1 öne geçirdi. 74. dakikada Binatlı atağında Çağdaş sol taraftan güzel bir orta yaptı. Peter Ebimobowei’nin sert kafa vuruşunda top direği sıyırarak auta gitti. 81. dakikadaki Binatlı atağında Erencan’ın pasında Evor J.Bello ceza alanı içinde sert ve düzgün bir vuruş yaparak Binatlı adına skoru 3-1 yaptı. 90+1’nci dakikada Binatlı’dan günün başarılı adamlarından Ebimobowei Peter orta alandan aldığı topla 3 rakip futbolcuyu ipe dizer gibi geçti ceza alanına girdikten sonraki vuruşunda top yan direkten dışarı çıktı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Binatlı aldığı galibiyetle puanını 29 yaptı ve devreyi ikinci sırada tamamlamayı başardı.