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Gençler, Dörtyol’u rahat geçti

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Gençler Birliği konuk olduğu Dörtyol'u ilk devrede bulduğu 3 ve ikinci devrenin sonunda bulduğu tek golle 4-1 mağlup ederek play-off şansını artırdı

Gençler, Dörtyol’u rahat geçti

Hakemler: Serkan Şimşek, Mehmet Ekşici, Necmi Bulut

Dörtyol: Esad, Volkan(Gaffar), Salih, Sergen, Ali Özay, Ömer(İskender), Olcay, Osman, Selkan(Melih), Hakan(Ahmet), Ayberk.

Gençler Birliği: Çağatay, Seyhan, Sinan, Mehmetali(Kadir), Ahmet(Mete), Neval, Berhan, Serkan, Emre, Sertan(Bülent), Ertan

Goller: Dk. 16 Ertan, Dk. 19 Ahmet, Dk. 34 Emre, Dk 85 Berhan (Gençler Birliği), Dk.89 Ayberk(Pen)(Dörtyol)

K.Kart: Salih Kaplan(Dörtyol)

İbrahim DALOĞLU

K-Pet 1. Lig’de koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen lig karşılaşmaları dün kaldığı haftadan itibaren oynanmaya başlandı.

Hedefi süper lig olan Gençler Birliği takımı teknik direktörü Eralp Şerifoğlu ile çıktıkları ilk lig mücadelesinde konuk oldukları Dörtyol’u 4-1 mağlup ederek play-off için iddiasını sürdürdü.

Maça iyi başlayan konuk Gençler Birliği 16. Dakikada Ertan’ın korner golüyle 1-0 öne geçti. Dk. 19’da Ahmet Kara’nın ayağından ikinci golü bulan Gençler Birliği 34. Dakikada bu kez de Emre’nin golüyle ilk devreyi 3-0 önde kapadı.

Maçın ikinci devresi yavaş tempoda oynanırken, Dk. 85’te Berhan Gençler Biği’nin 4. Gölünü atarken, Dk. 89’da Dörtyol’un kazandığı penaltıyı Ayberk gole çevirince maçın skoru belli oldu. 1-4

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