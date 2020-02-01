banner255
banner69
Lider zorlanmadan kazandı
Lider zorlanmadan kazandı
27 0
8 0
 
2020 Audi RS7 göz alıyor
2020 Audi RS7 göz alıyor
17 0
Öğretmenlerin oturacak yeri dahi yok
Öğretmenlerin oturacak yeri dahi yok
34 0
Geceyi Ocak alevi ısıttı
Geceyi Ocak alevi ısıttı
106 0
Rallide Kış Kupası heyecanı başlıyor
Rallide Kış Kupası heyecanı başlıyor
27 0
315 0
banner374

Gençler çakı çakmak gibi

banner27

Gençler Birliği’nin golcüsü Bülent Çakmak maçta hat trick yaptığı maçta, Esentepe’yi deplasmanda mağlup etti

Gençler çakı çakmak gibi

K-PET Birinci LigdeEsentepe ile Gençler Birliği arasında Erdal Barut Stadında oynanan maçı deplasman ekibi Gençler Birliği kazandı.

İkinci devreye iyi başlayan 2 ekibin mücadelesinde toplam 8 gol atıldı.Evren Karademir’in yönettiği maçı kazanan Gençler Birliği, üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırırken, ilk 2’yi takibini sürdürdü. Gençler Birliği’nin golcüsü Bülent Çakmak maçta hat trick yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Maçta Gençler Birliği’nin gollerini ilk devrede Bülent Çakmak 2 ve Mete Sağır, ikinci devrede Bülent Çakmak ve Deniz Kibar kaydetti. İkinci devrede goller bulan Esentepe’de Emre Mutlu, Şükrü Erdoğan ve Nersin Osman’ın golleri puan için yeterli olmadı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.