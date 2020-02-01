Gençler çakı çakmak gibi

Gençler Birliği’nin golcüsü Bülent Çakmak maçta hat trick yaptığı maçta, Esentepe’yi deplasmanda mağlup etti

K-PET Birinci LigdeEsentepe ile Gençler Birliği arasında Erdal Barut Stadında oynanan maçı deplasman ekibi Gençler Birliği kazandı.

İkinci devreye iyi başlayan 2 ekibin mücadelesinde toplam 8 gol atıldı.Evren Karademir’in yönettiği maçı kazanan Gençler Birliği, üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırırken, ilk 2’yi takibini sürdürdü. Gençler Birliği’nin golcüsü Bülent Çakmak maçta hat trick yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Maçta Gençler Birliği’nin gollerini ilk devrede Bülent Çakmak 2 ve Mete Sağır, ikinci devrede Bülent Çakmak ve Deniz Kibar kaydetti. İkinci devrede goller bulan Esentepe’de Emre Mutlu, Şükrü Erdoğan ve Nersin Osman’ın golleri puan için yeterli olmadı.