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Gençler 'Bulut'larda

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Gençler Birliği, Yalova’yı son dakikalarda Ertan Bulut ile bulduğu golle mağlup ederken, Girne Halk Evi ve Yalova’yı sıralamada geride bıraktı

Gençler 'Bulut'larda

K-Pet Birinci Lig'de terfi mücadelesi veren iki ekip Gençler Birliği ile Yalova'nın İskele Cumhuriyet Stadındaki mücadelesinde Gençler Birliği, son dakikalarda Ertan Bulut ile bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti.

İlk yarıda İskele ekibi 20. dakikada Sertan ile öne geçerken, Yalova 37. dakikada Çağan ile skoru eşitledi ve devre 1-1 sona erdi.

Ertan Bulut'un golü ile Gençler Birliği 89. dakikada öne geçerek müsabakayı bu skorla galip tamamladı. Gençler Birliği bu skorla puanını play off hattında 45 yaparken, Girne Halk Evi ve Yalova’yı sıralamada geride bıraktı. Yalova ise 43 puanda kaldı.

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