Gençler Birliği taraftarına maça giriş, bedava

Gençler Birliği yöneticisi Rifat Berkel, Cumartesi Gençlik Gücü ile kendi sahalarında oynayacakları sezonun ilk maçında Gençler Birliği taraftarlarına girişin ücretsiz olduğunu açıkladı

K-PET Süper Lig ekibi Gençler Birliği'nin yöneticisi Rifat Berkel, Cumartesi günü saat 16:30'da kendi sahalarında sezonun ilk maçında oynayacakları Gençlik Gücü maçı öncesinde açıklamalarda bulunarak, taraftarlarını maça davet etti.

Gençler Birliği futbol şubesinden sorumlu başkan yardımcısı Rifat Berkel'in açıklaması şöyle:

"22 Eylül 2018 Cumartesi günü 2018 - 2019 Futbol Sezonu ilk hafta karşılaşmasında evimizde Gençlik Gücü'nü ağırlayacak olan İskele ilçesinin tek Süper Lig takımı L. Gençler Birliği Spor Kulübü olarak İskele ve ilçesinde yaşayan taraftarlarımıza açık çağrı yaparak destek istiyorum. Yeni bir takım kurarak, teknik heyet ve sporcular ile iyi ilişkiler içinde çalıştık. Bu birlikteliğin iyi sonuçları getireceğini inanıyorum. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında kendi taraftarlarımıza girişi ücretsiz yapacağız. Dolayısıyla İskele Cumhuriyet Stadı'nı "Bayram yerine" getirmeleri için tüm ilçe halkını maça davet edip takımlarına sahip çıkmaya çağırıyorum..

Fair Play ruhunun ön plana çıkmasını arzu ettiği 2018-2019 futbol sezonunda tüm kulüplerimize, başkan ve yöneticilerimize, hakemlerimize, spor yazarlarımız ile maçlarda görev yapacak tüm kesimlere başarılar dilerim. Ayrıca futbol kulüplerimizde de görev yapacak olan tüm sporculara da sakatsız bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunurum.