Gençler Birliği kaleci transfer edecek

K-PET Süper Ligde 2018 – 2019 sezonunu kötü tamamlayan ve K-PET Birinci Lige düşen Gençler Birliği, yeni sezonda yeniden K-PET Süper Lige dönmeyi hedefleyecek.

2018 – 2019 sezonunda kalecileri ile sorun yaşayan Gençler Birliği, yeni sezonda aynı sorunları yaşamamak için kaleci transfer edecek. Gençler Birliği, bu nedenle Esentepe’nin kalecisi Kürşat Çil’e talip oldu.

Gençler Birliği, Kürşat Çil’in, transferi için Esentepe yönetimiyle temasa geçerken, transfer sürecinin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Bu arada Gençler Birliği, Gençlik Gücü’nün de istediği Küçük kaymaklı kalecisi Raif Pehlivan ile de ilgileniyor.