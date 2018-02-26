Gençler, Başakşehir'i üzdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Adebayor, Başakşehir'i öne geçirdi. Gençlerbirliği'nden Khalili 50. dakikada skoru eşitledi.

Bu sonuçla zirve mücadelesi veren M. Başakşehir puanını 47'ye yükselterek aynı puanlı Galatasaray'ın arkasında 2. sırada yer aldı.

Puanını 26'ya yükselten Gençlerbirliği ise 13. sırada kaldı.

7. dakikada sol kanattan Clichy'nin ortasında altıpasın önünde Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.

12. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan ceza alanı içine giren Manu'nun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

20. dakikada Elia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Adebayor meşin yuvarlağı ceza dışındaki Emre Belözoğlu'na çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Hopf, kornere çeldi.

28. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu'nun ortasında altıpasta uygun durumda bulunan Adebayor kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta Sessegnon'un ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan, son anda kornere çıkardı.

42. dakikada ceza sahasında topla buluşan Manu, rakibinden sıyrıldıktan sonra altıpasın sol çaprazında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sessegnon'un ortasında altı pasta Palitsevich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

50. dakikada Gençlerbirliği skoru eşitledi. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Khalili geçti. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

53. dakikada Mepipol Başakşehir gole yaklaştı. Elia'nın sol kanattan ortasında Adebayor topu penaltı noktasındaki Mossoro'ya indirdi. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

55. dakikada Paraiba'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sessegnon'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada Visca'nın yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Adebayor rakibinden sıyrıldıktan sonra altıpasın sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

86. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Adebayor, meşin yuvarlağı penaltı noktasında uygun durumda bulunan İrfan Can Kahveci'ye indirdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Hopf, topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.