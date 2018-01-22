Genç yetenekler keşfedilecek

KTFF Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen ve geleceğin Milli Takımları'nın çekirdeğini oluşturması amaçlanan Yetenek Tarama ve Geliştirme Projesi, Lefkoşa Bölgesi için 3 Şubat 2018, Cumartesi günü Yusuf Kaptan Stadyumu'nda 10.00'da gerçekleştirilecek. Projeye, 2007 doğumlular katılım gösterebilecekler. Tüm Lefkoşa bölgesindeki kulüp ve akademilerde yer alan oyunculara yönelik uygulanacak tarama sürecinin diğer bölgelerde de periyodik aralıklarla devam edeceği tüm spor kamuoyuna duyurulur.