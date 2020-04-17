Genç: Yaz aylarında futbol oynamaya alışkınız

BTM İkinci Liginin, Haziran ortasında başlaması gündeme gelirken, Metin Genç, “BTM Ligleri için fazla bir şey değişmedi. Senelerce Yaz aylarında futbol oynadık. Alışkınız. O nedenle de sıcaklar bizi fazla düşündürmez açıklamasını yaptı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, başlayamayan BTM İkinci Liginin, Haziran ortasında başlaması gündeme gelmişti.

BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan Karadeniz 61 kulübünün başkanı Metin Genç, mevcut durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Metin Genç’in sosyal medyadaki açıklaması şöyle:

“BTM Ligleri için fazla bir şey değişmedi. Senelerce Yaz aylarında futbol oynadık. Alışkınız. O nedenle de sıcaklar bizi fazla düşündürmez.

Maddi olarak da zaten herkes harcamasını yaptı. Ülke genelinde herkes dikkatli hareket etmeye devam ettiği sürece liglerin devam etmesi için bir engel olmayacaktır.

Belki de bundan sonra dahada güzel maçlar oynanacak. Seyircileri de sahaya çekecebileceğiz. Ekonomik zorlukları daha çok çalışarak, fedakarlık yaparak aşacağız. Dikkatli olacak şekilde devam etmeye hazırız.”