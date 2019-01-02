banner237
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
20 0
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
118 0
Yılın ilk bebekleri iki kız
Yılın ilk bebekleri iki kız
41 0
Göçmenköy yıldızların peşinde
Göçmenköy yıldızların peşinde
431 0
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
31 0
Esentepe'de 2 ayrılık
Esentepe'de 2 ayrılık
199 0
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
20 0
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
27 0
banner82

Genç sarı denizaltılar, tutulamıyor

banner27

banner210
Genç sarı denizaltılar, tutulamıyor
banner215

K-PET U21 Birinci Lig lideri Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı, ilk devreyi önemli başarılarla tamamlayacak.
Dolu dizgin yoluna devam eden Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı, 13 maçta, 12 galibiyet, 1 beraberlik alırken, mağlubiyet yüzü görmedi.
Bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibinin 5 puan önünde lider bulunan Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı, 56 golle en çok gol atan takım ve 6 golle en az gol yiyen takım, konumunda da bulunuyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.