Genç sarı denizaltılar, tutulamıyor

K-PET U21 Birinci Lig lideri Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı, ilk devreyi önemli başarılarla tamamlayacak.

Dolu dizgin yoluna devam eden Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı, 13 maçta, 12 galibiyet, 1 beraberlik alırken, mağlubiyet yüzü görmedi.

Bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibinin 5 puan önünde lider bulunan Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı, 56 golle en çok gol atan takım ve 6 golle en az gol yiyen takım, konumunda da bulunuyor.