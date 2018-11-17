Genç milliler, Moldova'yı rahat geçti

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup ikinci maçında Moldova'yı 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'ndeki grup eleme maçında milli takımın gollerini 6. dakikada Ömer Uzun, 49. dakikada Berkin Taşkın ve 74. dakikada Şahan Akyüz attı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Moldova'dan Vlad Vladimir Şobraneschi kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Gruptaki diğer maçta ise İngiltere, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

Türkiye, 20 Kasım Salı günü İngiltere ile karşılaşacak.

52 takımın, 4'erli 13 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler Elit Tur'a yükselecek.

Grupta İngiltere 6 puanla lider durumda bulunuyor. Millilerimiz ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor.