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Genç Malek babasının izinde

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Mehmet Malek’in oğlu Arif Malek, geçtiğimiz hafta sonu görevlendirildiği 2 zor maçı da başarıyla yöneterek babasının izinde olduğunu gösterdi

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Genç Malek babasının izinde
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Geçtiğimiz sezon sonunda hakemliği yaş haddinden dolayı bırakan Mehmet Malek’in 2 oğlu Cemre ve Arif de babalarının izinde hakemlik yapıyorlar.

Arif Malek geçtiğimiz hafta sonu Merkez Hakem Kurulu tarafından 2 zor maçla görevlendirilirken, 2 maçı da başarıyla yönetti.

Arif Malek, Cumartesi günü U21 Süper Lig’de oynanan Başkent derbisini yönetti. Atilla Topaloğlu Sahası’nın ağır zemininde oynan Küçük Kaymaklı – Yenicami maçında, oyunun akışını kesmeyerek, güzel ve hareketli futbola izin veren Arif Malek için maçı izleyenler de “İngiliz futbolu oynatıyor.” yaptılar. Arif Malek, Pazar günü ise U17 Ligi çeyrek final ikinci maçı olan Yenicami – Düzkaya maçını başarıyla yönetti.

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