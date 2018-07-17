Genç Kaymaklı mesaiye başladı

Küçük Kaymaklı’nın Teknik direktör Serhat Ertürk ve yardımcıları eşliğinde yapılan ilk antrenmanına büyük çoğunluğu kulübün alt yapısından yetişmiş gençlerden oluşan 24 futbolcu katıldı

Soydan SAKALLI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, yeni sezonun ilk antrenmanını dün Göçmenköy Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Serhat Ertürk ve yardımcıları eşliğinde yapılan antrenmanı yönetici Akay Aşina'da izledi. Henüz yabancı futbolcusu olmayan Küçük Kaymaklı'nın ilk antrenmanına büyük çoğunluğu kulübün alt yapısından yetişmiş gençlerden oluşan 24 futbolcu katıldı. Türkiye'de olan ve bugün adaya gelmesi beklenen Turgut Kaan Çoban ise antrenmanda yer almadı. Teknik direktör Serhat Ertürk ilk antrenmanda futbolcularına düz koşu ağırlıklı bir çalışma yaptırdı. Küçük Kaymaklı resmi sezon açılışını ilerleyen günlerde yapacak.