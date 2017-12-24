Genç Kartallar’ın şampiyonluk coşkusu

İlk kez düzenlenen U17 Ligi’nde sezonun tamamlanmasına 1 maç kala Yenicami U17 Takımı, Gençlik Gücü U17 Takımı’nı 7-0 mağlup ederek, Küçük Kaymaklı U17 Takımı’nın 7 puan önünde şampiyonluğa ulaştı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen U17 Ligi’nde sezonun tamamlanmasına 1 maç kala Yenicami U17 Takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Ortaköy Stadı’nda dün Gençlik Gücü ile Ömer Köse, İrfan Alıcı, Nurhan Kutlugün’ün yönettiği karşılaşmada rakibini Özgür, Sadettin ve Ahmet’in ikişer, Berkem’in tek golüyle 7-0 mağlup eden Yenicami U17 Takımı, şampiyonluğunu Küçük Kaymaklı U17 Takımı’nın 7 puan önünde ilan etti.

Yenicami U17 Takımı, Gençlik Gücü U17 Takımı maçı sonrasında Yenicami U17 Takımı’na şampiyonluk kupasını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Orçun Kamalı verirken, yıldız futbolcular büyük coşku yaşadılar.



