banner107
banner69
9 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
33 0
 
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
66 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
16 0
22 0
14 0
19 0
banner108

Genç Kartallar’ın şampiyonluk coşkusu

banner27

İlk kez düzenlenen U17 Ligi’nde sezonun tamamlanmasına 1 maç kala Yenicami U17 Takımı, Gençlik Gücü U17 Takımı’nı 7-0 mağlup ederek, Küçük Kaymaklı U17 Takımı’nın 7 puan önünde şampiyonluğa ulaştı

banner109
Genç Kartallar’ın şampiyonluk coşkusu
banner87

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen U17 Ligi’nde sezonun tamamlanmasına 1 maç kala Yenicami U17 Takımı, şampiyonluğa ulaştı. 
Ortaköy Stadı’nda dün Gençlik Gücü ile Ömer Köse, İrfan Alıcı, Nurhan Kutlugün’ün yönettiği karşılaşmada rakibini Özgür, Sadettin ve Ahmet’in ikişer, Berkem’in tek golüyle 7-0 mağlup eden Yenicami U17 Takımı, şampiyonluğunu Küçük Kaymaklı U17 Takımı’nın 7 puan önünde ilan etti.

Yenicami U17 Takımı, Gençlik Gücü U17 Takımı maçı sonrasında Yenicami U17 Takımı’na şampiyonluk kupasını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Orçun Kamalı verirken, yıldız futbolcular büyük coşku yaşadılar.


banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.