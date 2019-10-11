Genç Kartallar mutlu mesut

U21 Süper Ligde oynadığı dört maçı kazanarak liderlik koltuğunda bulunan Yenicami U21 Takımının teknik sorumlusu Ertuğ Erçin, değerlendirmelerde bulunurken, takımda moral ve motivasyonun üst seviyede olduğunu söyledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U21 Süper Ligde oynadığı dört maçı kazanarak liderlik koltuğunda bulunan Yenicami U21 Takımının teknik sorumlusu Ertuğ Erçin, değerlendirmelerde bulundu.

Sezon öncesi belirledikleri şampiyonluk hedefi doğrultusunda 15 Temmuz’da sezonu açtıklarını ve hedefi, takıma yapabileceklerini aktardıklarını belirten Erçin, “Hedefimizi en başta belirledik ki, gemiyi limana götürebilelim. Hazırlık devresinin ardından liglere başlayarak ilk dört haftada dört galibiyet aldık. Bu da takımın moral ve motivasyonunu son derece üst seviyeye taşıdı.

Ama futbolun içinde olan bazı ayrılıklar yaşamak durumunda kaldık. İki futbolcumuzu Yılmazköy ve Serdarlı’ya kiralık olarak verdik. Bu bizim için sevindirici ama takımımıza etki edecek bir ayrılıktır. Özelde Yenicami, genelde Kıbrıs Türk futbolu adına bizim misyonumuz A takıma oyuncu yetiştirmektir. Ayrılıklar gücümüzü belli oranda düşürecek ama ilerleyen haftalarda oynatacağımız oyunculardan performans almak için çalışmalar yapacağız” dedi. Takımın ayrılıklardan önce yaş ortalamasının 16,9 olduğunu, şimdi U17’den takıma monte edecekleri oyuncularla bu ortalamanın daha da düşeceğini belirten Ertuğ Erçin, “21 Yaş Altı Takımımızın 4-5 futbolcusunu çıkarırsak diğerleri 2007 doğumlu ve altı oyunculardır. Takımımızda 19 yaşından büyük futbolcu yok. Bu da bizim için son derece güzel bir şeydir” ifadelerini kullandı. “Hedefimiz sonuna kadar şampiyonluğu kovalamak, ama olmazsa tecrübe edinip yola devam edeceğiz” diyen Ertuğ Erçin şunları belirtti: “Çocuklarımızın performansından son derece memnunum. 15 Temmuz’dan itibaren antrenman yapıyoruz. Bugün antrenman sayımız 65’i buldu. Miktar olarak A takım seviyesinde antrenman yaptığımızı söyleyebilirim. Bunun da karşılığını performans olarak 4 maçta aldığımız galibiyetlerle aldık. Ayrıca başka takımların oyuncularımızı istemesi en büyük ödüldür.” Genel olarak lige bakıldığında çok iyi takımların olduğunu, 4-5 takımı ciddi anlamda şampiyonluk hedefi olduğunu belirten Ertuğ Erçin, “Onlara da başarılar dilerim. Bizim öncelikli hedefimiz gemimizi limana götürmek. Bu çocuklar günün sonunda 30 maça çıkacaklar. Sezon boyunca onlarca antrenman yapacaklar. Bu çok karakter ve disiplin isteyen bir durumdur. İpi kim göğüsleyecekse anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk yaşayacak. Bu yaşta yarışmacılıktan öte saygı ve disiplini empoze etmeye çalışıyoruz. Dilerim ciddi sıkıntılar yaşamadan sezon boyunca o düzeyde maçlarımızı oynayarak gülen taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.