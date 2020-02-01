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Genç Kartallar galip

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Genç Kartallar galip

K-PET U21 Süper Ligde Hamitköyile Yenicamiarasında Esat Erdoğmuş Stadında oynanan maçı deplasman ekibi Yenicami kazandı.

Ligde ikinci sırada Yenicami U 21 Takımı karşısında iyi bir oyun oynayan Hamitköy U 21 Takımı buna rağmen güçlü rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı. Serdar Gürpınar’ın yönettiği maçın hemen başında Yenicami, Koray’ın penaltı golü ile öne geçerken, İbrahim Güler’in golüyle devre 1-1 sona erdi.Yenicami ikinci devrede Asrın ile öne geçip maçı deplasmanda 2-1 kazandı. Hamitköy’de Halil İbrahim maçta kırmızı kart gördü.

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