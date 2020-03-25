Genç kaplan Vardi

Merit Alsancak Yeşilova’nın genç yeteneklerinden Mustafa Vardi, son dönemde dikkat çeken futbolcular arasında yer alıyor

K-PET Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, alt yapısından yetişen genç futbolculara kadrosunda şans vererek, yeni yetenekleri futbolumuza kazandırmaya devam ediyor.

Bu yeni yeteneklerden olan Mustafa Vardi de son dönemde dikkat çeken futbolcular arasında yer almaya başladı. Teknik direktör Şenol Canbulat’ın farklı mevkilerde forma şansı verdiği Mustafa Vardi, olumlu performansı ile beğeni topluyor.

2001 doğumlu 19 yaşındaki Mustafa Vardi, zaman zaman ilk 11’de de şans bulurken, gol de atarak takımı Merit Alsancak Yeşilova’ya katkı sağlıyor.