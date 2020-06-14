Genç hakemler umut veriyor

Hakemler de son 8 maça en iyi şekilde hazırlanırlarken, Mustafa Torun, Sabriye Atikoğlu ve Selim Kaynarca başarıyla görev yaparak, Merkez Hakem Kuruluna gelecek için güven verdiler

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Hakemler dehazırlık maçlarında görev alarak son 8 maça en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Mustafa Torun,Sabriye Atikoğlu ve Selim Kaynarca da K-PET Süper Lig ekipleri Baf Ülkü Yurdu ile Gençlik Gücü arasında Üner Berkalp Stadında oynanan karşılaşmada başarıyla görev yaptılar.

Merkez Hakem Kuruluna gelecek için güven veren genç hakemler, başarılı bir 90 dakikada çıkardılar. Mustafa Torun, yardımcı hakemlikteki başarısını, orta hakemlikte de sergileyerek beğeni topladı.