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Genç Göçmenler kampta

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Göçmenköy U21 Takımı, Süper U21 Ligine antrenörleri Teysir Tarazi yönetiminde hazırlanırken, Ersan Karataş başkanlığındaki yönetim kurulu da takıma kamp ayarladı.

Genç Göçmenler kampta
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Göçmenköy U21 Takımının kampı Lapta Gençlik Kampında dün başlarken, kamp 4 gün sürecek. Günde 3 idman yapacak olan Göçmenköy U21 Takımının kampına 17 futbolcu katılırken, kampa 4 oyuncu daha dahil olacak.

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