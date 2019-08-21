Genç Göçmenler kampta

Göçmenköy U21 Takımı, Süper U21 Ligine antrenörleri Teysir Tarazi yönetiminde hazırlanırken, Ersan Karataş başkanlığındaki yönetim kurulu da takıma kamp ayarladı.

Göçmenköy U21 Takımının kampı Lapta Gençlik Kampında dün başlarken, kamp 4 gün sürecek. Günde 3 idman yapacak olan Göçmenköy U21 Takımının kampına 17 futbolcu katılırken, kampa 4 oyuncu daha dahil olacak.