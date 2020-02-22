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Genç gargalar yeniden lider

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Genç gargalar yeniden lider

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U21 Süper Ligde 20.haftanın en önemli maçında Mağusa Türk Gücü, haftaya lider giren Küçük Kaymaklı’yı 3-2 mağlup ederek, 1 hafta aradan sonra 51 puanla yeniden liderliğe yükseldi. Küçük Kaymaklı ise 3, 49 puanlı takımdan biri olarak 3. Sıraya geriledi.

Olgun Canik’in yönettiği Canbulat Stadındaki maçta Mağusa Türk Gücü’nün gollerini 2’side penaltıdan olmak üzere Barış Dolu ve Barın Dozak kaydetti. Küçük Kaymaklı’nın golleri ise Arda Göksu ve Hasan Çakır’dan geldi. Küçük Kaymaklı cephesi aleyhlerine 2 penaltı düdüğü çalan hakem Olgun Canik’e büyük tepki gösterdi.

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