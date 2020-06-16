Genç futbol adamı göç edecek

Futbol camiasından, yurt dışına göç etme kararı alanlara bir yenisi daha eklenirken, genç teknik adamlardan Teysir Tarazi, “Ülkemde geleceğimi göremediğim bir yol içine girdiğimin farkına vardım. Ülke ekonomimizden dolayı umutsuzlukla yaşıyordum.” ifadelerini kullanarak İngiltere’ye göç etme kararı aldığını açıkladı

Ekonomik sıkıntılar ve işsizlik nedeniyle futbol camiasından, yurt dışına göç etme kararı alanlara bir yenisi daha eklendi.

Futbolumuzun genç teknik adamlarından Teysir Tarazi de yurt dışına göç etme kararı aldı. Alt yapı takımlarındaki başarılarıyla dikkat çeken Teysir Tarazi uzun yıllar Hamitköy alt yapısında çalıştıktan sonra Göçmenköy alt yapısında görev yapmaya başlamıştı.

Teysir Tarazi, yurt dışına göç etme kararı alması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yaşamak hatırlamaktır. Ama maalesef artık yaşadığım ülkemi hatırlayamıyorum. Bu yüzden de ben de göç ediyorum. İngiltere’den gelen güzel iş daveti üzerine İngiltere’ye göç ediyorum.

Ülkemde geleceğimi göremediğim bir yol içine girdiğimin farkına vardım. Ülke ekonomimizden dolayı umutsuzlukla yaşıyordum. Maalesef kazancımız ya o ayıçıkarır,yada çıkaramaz hale geldi.

Hele ben bekâr iken böyle durumdaysam, kalabalık aileleri hiç düşünemiyorum.

Kendimi, işimi geliştirmek adına,gelen güzel imkân, geleciğimi garanti altına alma ve yaşadığımı hatırlamak için bana fırsat sunacak. Hayırlısı olsun diyerek, uzun bir süre adamızdan uzak kalacağım.

Kurduğumuz güzel arkadaşlıklardan ve adamızdan ayrılacağımada çok üzülüyorum. İyiki varsınız iyi ki sizleri tanıdım.”