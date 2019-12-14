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Genç Forestler'in derbi zaferi

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Küçük Kaymaklı U21 Takımı, Yenicami U21 Takımını 3-1 mağlup ederek yoluna namağlup devam ederken, rakibi ile puanlarını eşitledi. 1 saatten fazla 9 kişi oynayan Yenicami U21 Takımı son çeyrekte rakibine teslim oldu

Genç Forestler'in derbi zaferi

İsa TABAK

K-PET U21 Süper Ligde Küçük Kaymaklı U21 Takımı, Yenicami U21 Takımını derbide 3-1 mağlup ederek yoluna namağlup devam ederken, rakibi ile puanlarını eşitledi.

Maçın 29. dakikasında hakem Ahmet Genç'in, Küçük Kaymaklı U21 Takımı leyhine penaltı kararı vermesine Yenicamililer yoğun itirazlarda bulunurlarken, Ali Üçtaş ile Arda Öner kırmızı kart gördüler. 1 saatten fazla 9 kişi oynayan Yenicami U21 Takımı son çeyrekte rakibine teslim oldu.

Penaltı vuruşundan 29'da Mehmet Özsoy ile 1-0 öne geçen Küçük Kaymaklı karşısında, Yenicami 33'te Doğukan ile eşitliği sağladı.

Ancak maçın son bölümünde yorularak oyundan düşen rakibi karşısında Küçük Kaymaklı, Arda Aşina ve Yiğit ile goller bularak maçı 3-1 kazandı

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