"Gelirlerimiz durdu"

Akay Aşina, “Kulübe gelir sağladığımız tüm kaynaklarımız durdu. Bu nedenle de Maliye Bakanının dediği gibi ne toplarsak onu bölüşeceğiz." açıklamasını yaptı

K-PET Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı’nın kulüp başkanı Akay Aşina kulübün ekonomik durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akay Aşina'nın açıklamaları şöyle:

"Kulübe gelir sağladığımız tüm kaynaklarımız durdu. Sponsor, halı saha, düğün salonu, tombala, aidat ve kira gelirlerimiz olmadığı için kasa şu anda sıfırdır.

Bu nedenle de futbolculara da ona göre ödeme yapacağız. Peşinat olayları kalkacak. Ekonomik olarak kulüpleri ayakta tutmak için yabancı futbolcu kontenjanının da kaldırılması gerekmektedir.

Gelirlerimiz durduğu için sezonun kalan kısmını tamamlamak adına, Maliye Bakanının dediği gibi ne toplarsak futbolcularımızla onu bölüşeceğiz."