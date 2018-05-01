Gelecek vaat eden futbolcu Erez

Erez Işık, İzmir Altay Futbol Okulları tarafından düzenlenen Milk Cup’ta 2010 doğumlu olmasına rağmen 2009 doğumlularla birlikte forma giyerken, turnuvanın gelecek vaat eden futbolcusu seçildi

Futbolumuza başarıyla hizmet etmiş olan Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği eski başkanı Salih Işık’ın oğlu Erez Işık, küçük yaşına rağmen futbolda elde ettiği başarılarla dikkat çekmeye başladı. Yenicami Akademi’de futbol eğitimi alan Erez, İzmir Altay Futbol Okulları tarafından Kuşadası’nda düzenlenen 3 günlük Milk Cup’ta forma giydi. 2009 doğumlu futbolcuların mücadele ettiği U9 kategorisine forma giyen 2010 doğumlu Erez, başarılı futboluyla büyük beğeni topladı. İzmir Altay Futbol Okulları yetkilileri tarafından turnuvanın, gelecek vaat eden futbolcusu seçilen Erez’e turnuva sonrasında madalya ve ödülü takdim edildi. Erez’e ödülünü, Türkiye’nin eski ünlü futbolcularından Nihat Kahveci verdi.