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Gelecek sizlerle güzel olacak

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Dörtyol Akademi organizasyonluğunda “Gelecek sizlerle güzel olacak” U12 Yaş Turnuvası, 2 Haziran Pazar günü yapılıyor

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Gelecek sizlerle güzel olacak
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Dörtyol Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan “Gelecek sizlerle güzel olacak” U12 Yaş Turnuvası 2 Haziran Pazar günü yapılıyor.

Dörtyol Akademi organizasyonluğunda Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek minikler futbol turnuvasına 2007-2008 doğumlu minik sporcular katılacak.

Futbol Federasyonuna bağlı hakemlerin yöneteceği ve Balıkesir Stadında saat 17:30 da başlayacak olan “Gelecek sizinle güzel olacak” U12 Yaş Minikler Turnuvasında Dörtyol Akademi, Değirmenlik Akademi, Dilekkaya Akademi, Sipahi Akademi olmak üzere dört takım, tek maç eleme sistemine göre mücadele edecek.

“Herşey Çocuklar İçin, Haydi Çocuklar Maça” önemli sloganı ile minik sporculara futbol imkanı sağlama adına gerçekleştirilecek olan turnuvada sporcular hünerlerini ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. U12 yaş minikler futbol turnuva sonunda düzelenecek ödül töreninde katılan tüm takımlara ödüller yetkililer tarafından verilecek.

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