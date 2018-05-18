Gelecek sezona cezalı başlayacaklar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, play off ve play out maçlarında ceza alanları ve cezalarını açıkladı.

Gelecek sezona cezalı başlayacak olan futbolcular ve teknik adamların cezaları şöyle:

Kırmızı Kart cezaları

Oğuzhan Güder, Çanakkale, 1 maç

Athos Hrisostomou, 1 maç

Turgut Kaçar, Mormenekşe, 1 maç

Onurcan Kanburlar, Hamitköy 1 maç

Teknik adam cezaları

Hüseyin Kızmazoğlu, Cihangir, 2 maç

Hüseyin Çağer, Lapta, 1 maç

KTFF'nin Tarihçesi film oluyor

KTFF'nin Tarihçesi'nin Belgesel Filmi hazırlanması konusunda Tarıman Production ile sözleşme imzalanmasına karar verildi.

Tüm maçlar 17.00

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bugünden itibaren tüm liglerdeki karşılaşma başlama saatlerini 17.00 olarak belirledi.