Gelecek sezona cezalı başlayacaklar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, play off ve play out maçlarında ceza alanları ve cezalarını açıkladı.
Gelecek sezona cezalı başlayacak olan futbolcular ve teknik adamların cezaları şöyle:
Kırmızı Kart cezaları
Oğuzhan Güder, Çanakkale, 1 maç
Athos Hrisostomou, 1 maç
Turgut Kaçar, Mormenekşe, 1 maç
Onurcan Kanburlar, Hamitköy 1 maç
Teknik adam cezaları
Hüseyin Kızmazoğlu, Cihangir, 2 maç
Hüseyin Çağer, Lapta, 1 maç
KTFF'nin Tarihçesi film oluyor
KTFF'nin Tarihçesi'nin Belgesel Filmi hazırlanması konusunda Tarıman Production ile sözleşme imzalanmasına karar verildi.
Tüm maçlar 17.00
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bugünden itibaren tüm liglerdeki karşılaşma başlama saatlerini 17.00 olarak belirledi.