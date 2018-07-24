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"Geleceğin Kaymaklı'sını yaratacağız"

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"Geleceğin Kaymaklı'sını yaratacağız"
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Soydan SAKALLI

Küçük Kaymaklı'nın yeni kulüp başkanı Ahmet Dirgen, takımının antrenmanlarını, yönetici Akay Aşina ile birlikte izliyor.

Küçük Kaymaklı'nın dün kendi tesislerinde yaptığı antrenmanı izleyen Ahmet Dirgen, hedefleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bizim bu sezonki hedefimiz, geleceğin Küçük Kaymaklı'sını yaratmak olacaktır. Alt yapımızdan yetişen gençlerin ağırlıkta olduğu kadromuzla, hedefimiz ligi bitirebileceğimiz en üst noktada bitirmek olacaktır.  Küçük Kaymaklı camiasını birlik ve beraberlik içinde olmaya davet ediyorum. Büyük Küçük Kaymaklı taraftarının da tribünlerde takımımızı desteklemelerini ve genç futbolcularımıza karşı sabırlı olmalarını istiyorum.

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