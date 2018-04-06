Geçitkale’ye sentetik için ihaleye çıkıldı

Spor Dairesi MüdürüAlkan Değirmencioğlu, Geçitkale Futbol Sahası’nın sentetik zemine dönüştürülmesi için yaklaşık bir buçuk milyonluk ihaleye çıktıklarını açıkladı

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Geçitkale Futbol Sahası’nın sentetik zemine dönüştürülmesi ve futbol sahalarının ihtiyacı olan kışlık çim tohumu alımı için ihaleye çıktıklarını açıkladı.

Geçmiş dönem projeleri arasında bulunan ancak hükümet değişimi sebebiyle gerçekleştiremedikleri Geçitkale Futbol Sahası’nın sentetik zemine dönüştürülmesi projesini, göreve gelir gelmez Başbakan Tufan Erhürman’ın da onayıyla kısa bir süre içerisinde ihale aşamasına getirip, ihaleye çıktıklarını belirten Değirmencioğlu, 1.412.492 TL + KDV’lik bu ihalenin, 09 Mayıs 2018 tarihinde tamamlanacağını da belirtti. Bu projeyle birlikte Mesarya Bölgesi’nde var olan saha sıkıntısını da hafifleteceklerine inandıklarına da değinen Değirmencioğlu, görev süreleri içerisinde hedefledikleri birçok projeyi de hayata geçirmek için var güçleriyle çalışacaklarını aktardı.

LEFKOŞA'YA ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU HEDEFLENİYOR

Görev süreleri boyunca yalnızca futbola değil, diğer spor branşlarına da eğileceklerini ve bir çok güzel plan ve projeleri bulunduğunu söyleyen Değirmencioğlu, bunları da Başbakan Tufan Erhürman’la paylaşarak hayata geçirmek için çaba sarf edeceklerini ifade etti.

Hedefleri arasında kısa bir süre içerisinde Lefkoşa’da çok amaçlı bir spor salonu inşa etmek olduğunu ve bu proje için yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Alkan Değirmencioğlu, projelerin yanı sıra eldeki mevcut tesisleri de süratli birşekilde elden geçirip, eksiklikleri gidereceklerini söyledi. Bu bağlamda tüm bölge amirleri ile görüştüğünü ve eksiklikleri tespit ettiklerini aktaran Değirmencioğlu, hızlı bir şekilde tadilatların yapılacağını da müjdeledi.

ÇİM TOHUMU İHALESİ DE AÇILDI

Futbol sahalarının bakım ve onarımı için de liglerin bitmesini beklediklerini ve hemen akabinde sahaların bakımına başlayacaklarını da ifade eden Değirmencioğlu, seçim yasaklarına takılmamak adına 15 bin kilo Lollium Perenne çim tohumu alımı için ihaleye çıktıklarını, ihalenin 18 Nisan 2018’de tamamlanacağını da açıkladı.