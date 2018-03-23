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Geçitkale’den önemli takviyeler

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Geçitkale, bugün başlayacak olan ikinci devre öncesinde önemli transferlerle kadrosunu güçlendirirken, Anıl ve Mustafa’yı kadrosuna kattı

Geçitkale’den önemli takviyeler
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BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan Geçitkale, bugün başlayacak olan ikinci devre öncesinde önemli transferlerle kadrosunu güçlendirirken, Anıl ve Mustafa’yı kadrosuna kattı.

Geçitkale, Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nden Anıl Haklıgör’ü kiralık olarak, bonservisi elinde olan TC uyruklu futbolcu Mustafa Akgül'ü ise bonservisli olarak kadrosuna kattı.

Savunmasını Dumlupınar’dan Anıl Haklıgör ile takviye eden sarı lacivertliler, sağ ve sol kanatta görev yapan ve bonservisi elinde bulunan TC uyruklu oyuncu Mustafa Akgül’ü de kadrosuna katarak önemli transferler gerçekleştirip, devre arası transferini de tamamladı.

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