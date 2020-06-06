Geçitkale’de yeni dönem çalışmaları başladı

Geçitkale’de yeni dönem çalışmaları başlarken, oluşturulacak yeni yönetim kurulu için başkan Ahmet Kadı’ya başvurulması istendi

BTM Birinci Lig kulüplerinden Geçitkale’de yeni dönem çalışmaları başlarken, oluşturulacak yeni yönetim kurulu için başkan Ahmet Kadı’ya başvurulması istendi.

Geçitkale Günay Spor Kulübü facebook sayfasından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Değerli Geçitkale Günay Spor Kulübü sevenleri ve sempatizanları,

Önümüzdeki sezon hazırlıklarına başlamak amacı ile yeni oluşacak yönetim kurulumuzda görev almak isteyen tüm arkadaşlarımızın kulüp başkanımız Ahmet Kadı’ya ulaşılması rica olunur. “Haydi hep beraber Geçitkale için çalışalım.”