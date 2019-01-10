Geçitkale’de Hüseyin Yeşilbaş istifa etti

BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve geriye kalan 7 hafta da 6 puanla averajla 5. sırada bulunan Geçitkale’de genç antrenör Hüseyin Yeşilbaş, takımın önünü açmak amacıyla istifa etti.

2016-2017 sezonunda BTM 2.Lig’de Geçitkale’yi bir üst lige taşıyan ve geçtiğimiz sezonda ligi avrajla 3.sırada tamamlayarak başarılı 2 sezon geçiren Yeşilbaş, bu sezon ligin 7. haftasında görevinden istifa etti.

Genç teknik adam yaptığı açıklamada, takımın önünü açmak için böyle bir karar aldığını belirtirken, Geçitkale’ye ise geride kalan maçlarında başarılar diledi. Genç teknik adam gelecek olan tekliflere de açık olduğunu sözlerine ekledi.