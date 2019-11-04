Geçitkale’de güzel haberler sürüyor

Ahmet Kadı başkanlığındaki Geçitkale Günay Spor Kulübü yönetim kurulu başarılı icraatlara devam ederken, bu kez de Geçitkale Sahasının ışıklandırılmasının mutluluğunu yaşadı.

Geçtiğimiz hafta sonu 10 yıl aradan sonra Geçitkale Sahasında ilk maçını oynayan ve Dipkarpaz’ı 5-1 mağlup ederek BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta liderlik koltuğunda bulunan Geçitkale’nin sahasında soyunma odaları da tamamlaırken, sahaya elektrik de bağlandı. Geçitkale Belediyesi de Geçitkale Günay Spor Kulübüne, Geçitkale Sahasının eksikliklerinin giderilmesinde büyük katkı koydu.