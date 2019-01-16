Geçitkale’de genel kurul zamanı

Suat Hayri Bulut başkanlığındaki BTM 1. Lig kulübü Geçitkale Günay Spor Kulübü, mali ve genel kurul gerçekleştirecek

BTM 1. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Geçitkale Günay Spor Kulübü, Şubat ayında gerçekleşecek olan mali ve genel kurul tarihini erkene alarak 23 Ocak 2019 tarihinde, genel kurul yapılmasını kararlaştırdı.

Geçitkale Günay Spor Kulübü başkanı Suat Hayri Bulut ve yönetim kurulu yaptığı açıklamada, Şubat 2017 yılında görevi devraldıklarında, kulübe kimsenin sahip çıkmadığını, genç yönetim olarak ellerini taşın altına koyarak, ateşten gömleği giydiklerini ve ilk senelerinde takımı BTM 2. Lig’den, BTM 1.Lig’e terfi ettirdiklerini, geçen sezon ise takımı şampiyonluk yarışında tuttuklarını dile getirdi. Yaklaşık 8 yıldır kendi sahasında karşılaşmalara çıkamayan ve kendi ev sahibi olduğu maçları çeşitli sahalarda oynanan Geçitkale’de 2018 Aralık ayı itibariyle sahanın yapımı tamamlandı. Yönetim olarak göreve geldikleri andan itibaren en büyük uğraşlarının sahanın tamamlanması olduğunu dile getiren Başkan Suat Hayri Bulut, yönetim olarak çok büyük bir iş başararak sahalarının tamamlanmasında önemli rol oynadıklarını, sezon başında sahaya girmeyi hedeflediklerini ancak çeşitli nedenlerden dolayı sahaya henüz giremediklerini, Geçitkale Belediyesi’nin devreye girmesiyle sorunların ortadan kalktığını ve bugün itibariyle yaklaşık 9 yıl aradan sonra kendi sahalarında bu akşam antrenman gerçekleştireceklerini belirtti. Bu sene kısıtlı imkanları olmasına rağmen, takımı en iyi şekilde lige hazırladıklarını belirten Bulut, yönetim olarak maddi sıkıntılar yaşadıklarının altını çizerek yönetim kurulu ile birlikte mali ve genel kurula gitme kararı aldıklarını belirtti.