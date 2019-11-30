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Geçitkale, Vadili'ye geçit vermedi

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Geçitkale, Vadili'ye geçit vermedi

BTM 1. Lig Kırmızı Grubun 6. haftasında Geçitkale Stadında oynanan zirvenin önemli maçında Geçitkale, Vadili'yi 2-1 mağlup etti.

Ferhat Tuna'nın yönettiği maç büyük çekişme içerisinde geçerken, Vadili'den Mehmet Çil ve Geçitkale'den Nazımcan'ın golleriyle 1-1 sona erdi.

Geçitkale ikinci devrede Onurhan ile de bir gol bularak maçı 2-1 kazanırken, Vadili ile puanlarını eşitledi. Maçın son dakikasında Vadili'den Uğur Alpaslan kırmızı kart gördü. 13 puanda kalan Vadili ise ilk mağlubiyetini almasına rağmen 2. sırada kaldı.

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