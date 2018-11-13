Geçitkale sahası yeşerdi

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Birinci Lig kulüplerinden Geçitkale’nin yıllardır atıl durumda bulunan sahası, yıllardan sonra yeşerdi.

Geçitkale sahası, kulüp yönetimi, Geçitkale Belediyesi ve Spor Dairesi’nin girişimleriyle sentetik zeminli hale getirildi. Zemine sentetik halı sermenin sonuna doğru gelinirken, ışıklandırma da yapılıyor. Yıllardır antrenmanlarını ve maçlarını farklı sahalarda oynamak zorunda kalan Geçitkale, 1 Aralık’ta başlayacak olan BTM Birinci Lig’de kendi sahasında oynama şansı elde edecek. Geçitkale, BTM Birinci Lig’de Kırmızı Grup’ta mücadele edecek.