Geçitkale kampta bileniyor

Hacı Ahmet AKKAYA

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Geçitkale, 1 Aralık’ta başlayacak yeni sezon öncesinde kampa girdi.

Hüseyin Yeşilbaş’ın çalıştırdığı takım, sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde 16 Kasım’dan itibaren Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde kampa girdi. Sarı lacivertli takım kampın son gününde bir de hazırlık maçı yaparak kampı tamamlayacak. Kamp süresi boyunca sakatlık yaşamak istemeyen Geçitkale, sezona daha güçlü ve daha hazır bir takım olarak girmeyi hedefliyor. Geçitkale sezonun ilk maçında Serdarlı’yı konuk edecek.