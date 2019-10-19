Geçitkale gövde gösterisi yaptı

İbrahim DALOĞLU

BTM 1. Lig doğu grubu ekiplerinden Geçitkale dün biten transfer dönemini 14 futbolcu takviyesiyle tamamladı. Yeni başkan Ahmet Kadı yönetimindeki Geçitkale Günay Spor Kulübü 1. Lig hedefi doğrultusunda transferler yaparak kadrosunu genişletti.

Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinden de transfer yapan Geçitkale Kulübü son olarak dün attırdığı imzalarla transfer dönemini 14 futbolcuya imza attırarak tamamlamış oldu.

Geçitkale Kulübü’nün yapmış olduğu transferler şöyle:

Ahmet Aydoğdu (Yenicami), Fırat Kulle (Görneç), Mustafa İlkman (Gençler Birliği), Tuğberk İblikçi (Yeni Boğaziçi), Hüseyin Özbilen, Koray Keleş (Akova), Mehmet Buram(Ötüken),Efe Efeoğlu (Serdarlı) Batuhan Ak (Boğaziçi), Vedat Marotlu (İncirli) Müjdat Arslantaş, Mehmet Özbay Gökel (Tuzla), KuvayBaşdoğan (Yarköy), Osman Türkmenli (Çayönü), Uğur Say (T.C kontenjanı)