Geçitkale'den 10 takviye

Geçitkale Günay Spor Kulübü, birinci transfer dönemi içerisinde biri bonservisli, dokuzu kiralık olmak üzere toplam 10 transfer gerçekleştirdi

BTM 1. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Geçitkale geçtiğimiz günlerde son bulan birinci transfer dönemi içerisinde, biri bonservisli olmak üzere toplam 10 transfer gerçekleştirdi.

1 Aralık'ta başlayacak olan sezonun ilk haftasında Serdarlı ile karşılaşacak olan Geçitkale'nin transferleri ve geldikleri kulüpleri şöyle: "Bonservisli olarak Zeki Taçsoy- Akova SK, kiralık olarak Mustafa İlkman - İskele Gençlerbirliği SK, Birkan Gertik - Değirmenlik SK, Mehmet Buram - Ötüken SK, Mustafa Betmezoğlu - Düzova SK, Bekir Özalp - Tuzla SK, Mehmet Gökel - Tuzla SK, Müjdat Arslantaş - Güvercinlik SK, Mehmet Ergün Çekiç – Dumlupınar TSK, Fuat Ağcabay - Kumyalı SK"