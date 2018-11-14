Geçitkale'den 10 takviye

BTM 1. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Geçitkale geçtiğimiz günlerde son bulan birinci transfer dönemi içerisinde, biri bonservisli olmak üzere toplam 10 transfer gerçekleştirdi.
1 Aralık'ta başlayacak olan sezonun ilk haftasında Serdarlı ile karşılaşacak olan Geçitkale'nin transferleri ve geldikleri kulüpleri şöyle: "Bonservisli olarak Zeki Taçsoy- Akova SK, kiralık olarak Mustafa İlkman - İskele Gençlerbirliği SK, Birkan Gertik - Değirmenlik SK, Mehmet Buram - Ötüken SK, Mustafa Betmezoğlu - Düzova SK, Bekir Özalp - Tuzla SK, Mehmet Gökel - Tuzla SK, Müjdat Arslantaş - Güvercinlik SK, Mehmet Ergün Çekiç – Dumlupınar TSK, Fuat Ağcabay - Kumyalı SK"