banner107
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
133 0
Cumhuriyet için koştular
Cumhuriyet için koştular
8 0
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
122 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
36 0
Geçitkale sahası yeşerdi
Geçitkale sahası yeşerdi
141 0
Zirvenin tek hakimi Kartal
Zirvenin tek hakimi Kartal
99 0
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
164 0
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
38 0
banner82

Geçitkale'den 10 takviye

banner27

Geçitkale Günay Spor Kulübü, birinci transfer dönemi içerisinde biri bonservisli, dokuzu kiralık olmak üzere toplam 10 transfer gerçekleştirdi

Geçitkale'den 10 takviye
banner192

BTM 1. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Geçitkale geçtiğimiz günlerde son bulan birinci transfer dönemi içerisinde, biri bonservisli olmak üzere toplam 10 transfer gerçekleştirdi.

1 Aralık'ta başlayacak olan sezonun ilk haftasında Serdarlı ile karşılaşacak olan Geçitkale'nin transferleri ve geldikleri kulüpleri şöyle: "Bonservisli olarak Zeki Taçsoy- Akova SK, kiralık olarak Mustafa İlkman - İskele Gençlerbirliği SK, Birkan Gertik - Değirmenlik SK, Mehmet Buram - Ötüken SK, Mustafa Betmezoğlu - Düzova SK, Bekir Özalp - Tuzla SK, Mehmet Gökel - Tuzla SK, Müjdat Arslantaş - Güvercinlik SK, Mehmet Ergün Çekiç – Dumlupınar TSK, Fuat Ağcabay - Kumyalı SK"

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.