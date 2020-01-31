Geceyi Ocak alevi ısıttı

Çetinkaya ile Türk Ocağı arasında soğuk bir havada oynanan maçta Türk Ocağı geriye düşmesine rağmen 3 puanı almasını bildi. Türk Ocağı’nın galibiyetinde Oha ve Levan ön plana çıktılar. Galibiyeti koruyamayan Çetinkaya, 8 hafta sonra mağlup olarak sıkıntılı bölgede kaldı

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal Çetinkaya: Kani, Tunç(Dk.76 Mehmet Söker), Hakan, Mustafa Yaşınses, James, Doğukan Demirman (Dk.71 Emir), Allen, Toykan (Dk.46 Özcan), Samuel, Batuhan, Emek TOL: Cenk, İlker, Remzi, Levan (Dk.90 Kaan), Doğukan Altuntaş (Dk.82 Deniz), Ali Özbahar, Oha (Dk.90+5 Akın), Bilal, İlker, İbrahim, Mehmet Uçar Goller: 6.Dk Mustafa Yaşınses (Çetinkaya)- 18.Dk Oha, 69.Dk Remzi (TOL) K-PET Süper Lig 17.hafta açılış karşılaşmasında Çetinkaya ile Türk Ocağı, Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldiler. Seyirci ilgisinin oldukça az olduğu ve soğuk bir havada oynanan mücadelede Türk Ocağı maçın başında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayarak karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı. Türk Ocağı 32 puana yükselip zirveyi takibini sürdürürken, Çetinkaya 15 puanda kaldı. 6.Dk: Çetinkaya atağında kaleci Cenk'in kalesini terk ettiğini gören Mustafa Yaşınses'in aşırtma vuruşunda top filelere gitti. Çetinkaya 1-0 TOL 18.Dk: TOL'da kazanılan frikikte Ali Özbahar topu ceza sahasına ortaladı. Savunma arkasına sarkan ve iyi yükselen Oha kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Çetinkaya 1-1 TOL 69.Dk: TOL atağında Oha'nınsağdan ortasında Doğukan topu Remzi'ye indirdi. Remzi'nin şutunda top filelere gitti: Çetinkaya 1-2 TOL 80.Dk: Çetinkaya'da kullanılan frikikte arka direkte topla buluşan Samuel müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Cenk gole izin vermedi. 90+5.Dk: Çetinkaya atağında sağdan yapılan ortada Batuhan o kalabalık içerisinde kafa vuruşunu yapmayı başardı ancak top kaleci Cenk'in kucağına gitti.