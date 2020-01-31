Geceyi Ocak alevi ısıttı

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal
Çetinkaya: Kani, Tunç(Dk.76 Mehmet Söker), Hakan, Mustafa Yaşınses, James, Doğukan Demirman (Dk.71 Emir), Allen, Toykan (Dk.46 Özcan), Samuel, Batuhan, Emek
TOL: Cenk, İlker, Remzi, Levan (Dk.90 Kaan), Doğukan Altuntaş (Dk.82 Deniz), Ali Özbahar, Oha (Dk.90+5 Akın), Bilal, İlker, İbrahim, Mehmet Uçar
Goller: 6.Dk Mustafa Yaşınses (Çetinkaya)- 18.Dk Oha, 69.Dk Remzi (TOL)
K-PET Süper Lig 17.hafta açılış karşılaşmasında Çetinkaya ile Türk Ocağı, Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldiler. Seyirci ilgisinin oldukça az olduğu ve soğuk bir havada oynanan mücadelede Türk Ocağı maçın başında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayarak karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı. Türk Ocağı 32 puana yükselip zirveyi takibini sürdürürken, Çetinkaya 15 puanda kaldı.
6.Dk: Çetinkaya atağında kaleci Cenk'in kalesini terk ettiğini gören Mustafa Yaşınses'in aşırtma vuruşunda top filelere gitti. Çetinkaya 1-0 TOL
18.Dk: TOL'da kazanılan frikikte Ali Özbahar topu ceza sahasına ortaladı. Savunma arkasına sarkan ve iyi yükselen Oha kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Çetinkaya 1-1 TOL
69.Dk: TOL atağında Oha'nınsağdan ortasında Doğukan topu Remzi'ye indirdi. Remzi'nin şutunda top filelere gitti: Çetinkaya 1-2 TOL
80.Dk: Çetinkaya'da kullanılan frikikte arka direkte topla buluşan Samuel müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Cenk gole izin vermedi.
90+5.Dk: Çetinkaya atağında sağdan yapılan ortada Batuhan o kalabalık içerisinde kafa vuruşunu yapmayı başardı ancak top kaleci Cenk'in kucağına gitti.