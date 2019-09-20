Gecenin sessizliği

Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan maçtan gol sesi çıkmazken, maç başladığı gibi golsüz sona erdi. Göçmenköy, oynaması gerektiği gibi oynarken, kötü oynayan Mağusa Türk Gücü karşısında galibiyeti kaçıran taraf oldu

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı , Olgun Canik, Hakan Gök

Göçmenköy: Ozan, Reşit, Rifat, Rahmi, Lawal, Ömer, Fikret(79-Neval), Mustafa(70-Erin), Okoli, Joseph, Ahmet Coşkun(70-Kadir)

MTG: Yusuf Yontar, Yasin, Yusuf Beyazi, Halil, Mehmet Erol, Adil, Ünal, Nevzat(83-Arif), Uğur(75-Peter), Dinopeter, Toma

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Ligde ikinci haftanın açılış maçında Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan ve iyi sayıda futbolsever kitlesinin izlediği maçtan gol sesi çıkmazken, maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

Göçmenköy, maçta oynaması gerektiği gibi oynarken, kötü oynayan Mağusa Türk Gücü karşısında galibiyeti kaçıran taraf oldu. Göçmenköy'de Ömer, Mustafa ve Okoli, kaleci ile karşı karşıya kaldıkları pozisyonları değerlendiremediler. Mağusa Türk Gücü'nde Dinopeter, Uğur ve kaleci Yusuf haricinde etkili isim yoktu. Bir şutu direkten dönen Uğur'un oyundan alınması sonrasında konuk ekip, üretkenliğini daha da kaybetti. Konuk ekibin oyuncu değişiklikleri ise son 15 dakika içerisinde gelince, giren oyuncular oyuna katkı koyamadılar.

Emre Öztaşlı'nın iyi bir yönetim sergilediği maçın ilk devresinde 20'de Mustafa Arnavut, 24'te ise Ömer sağ çaprazda karşı karşıya kaldıkları pozisyonları değerlendiremediler. 30'da Uğur'un şutu yan direkten dönünce devre 0-0 sona erdi.

İkinci devrede 67'de Toma 6 pas içerisinde topa dokunamadı. Uzun süre orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın 90. dakikasında Okoli, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten dışarı atınca maç 0-0 sona erdi.