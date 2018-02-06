Gecenin hakimi kim olacak?

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda ikinci turun en zorlu eşleşmelerinden birinde karşılaşacak olan Yenicami ile Doğan Türk Birliği teknik direktörleri hedeflerinin turu geçmek olduğunu vurguladılar

Necati KÜLAHLILAR

Yenicami ile Doğan Türk Birliği, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda ikinci turun en zorlu eşleşmelerinden birinde karşılaşacaklar.

Her iki takımın teknik direktörleri Sedat Devecioğlu ile Caner Oshan, Çarşamba gecesi saat 18:00'de Atatürk Stadı'nda oynayacakları Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası maçı öncesinde açıklamalarda bulundular.

DEVECİOĞLU: TURU GEÇMEK İSTİYORUZ

Sedat Devecioğlu, Doğan Türk Birliği ile oynayacakları Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası maçı öncesinde şunları söyledi:

"Gençler Birliği ile oynayacağımız lig maçımızın tarihinin değişmesi, bütün planlarımızı bozdu. Yoğun bir antrenman programı sonrasında oynadığımız bu maç sonrasında Doğan Türk Birliği ile oynayacağımız kupa maçına hazırlanmak için arada kısa bir süre kaldı. Ama biz yine de Doğan Türk Birliği ile oynayacağımız maça iyi hazırlanıp, kazanarak, turu geçmek istiyoruz."

OSHAN: ATATÜRK'TE YİNE KAZANMAK İSTİYORUZ

Caner Oshan, Yenicami ile oynayacakları Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası maçı öncesinde şunları söyledi:

"Üst üste dört maçımızı Lefkoşa'da oynuyoruz. Bu nedenle de Lefkoşa'ya alışkınız. Yenicami'yi de daha önce Atatürk Stadı'nda mağlup ettik.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası maçında da yine rakibimiz karşısında kazanmak ve turu geçmek istiyoruz. Gergin geçen Küçük Kaymaklı maçından sonra toparlanıp, iyi hazırlanarak da Yenicami karşısında galibiyeti hedefleyeceğiz. Bunu başaracak kalitede kadroya da sahibiz."