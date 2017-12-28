Gecenin de zirvenin de hakimi Kartal

Yenicami, taraftarının fazla ilgi göstermediği maçta Türk Ocağı'nı farklı mağlup ederek K-PET Süper Lig liderliğini korurken, Çetinkaya'yla olan gol farkını da 9'a çıkarıp, ilk devreyi lider bitirmeyi büyük oranda garantiledi

YER: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Hakan Ünal, Enver Kalkın

YENİCAMİ: Ercan, Yasin, Emin, Oshobe, Mehmet Göktaş(DK 83 Eren), Mehmet Altın, Behiç, Salih, Okoli(DK 87 Mehmet Çavuş), Tansel(DK 78 Hasan), Ebuka.

TÜRK OCAĞI: Zeki, Hasan(DK 46 Yunus), İsmet, Mustafa, Bilal, James, Muhammed Ali(DK 68 Mehmet Uçar), Dınopeter, Doğukan, Ertaç, Justıce(DK 68 İlker).

GOLLER: DK 1,60,75 Ebuka, DK 58 Emin(Yenicami).

K-PET Süper Lig'de şampiyonluk hedefindeki Yenicami, son haftanın ilk maçında, ligin alt sıralarında yer alan Türk Ocağı'nı farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Türk Ocağı ise tehlike çemberinde kaldı.

1.DK: Maça hızlı başlayan ev sahibi takım Yenicami, sol kanattan geliştirdiği atakta, Tansel’in getirip ortaya kestiği topu John Ebuka sert bir vuruşla filelere gönderen isim oldu.1-0

29.DK: Sol kanattan gelişen Türk Ocağı atağında Dınopeter’in ortasında ceza alanı içerisinde Justıce müsait pozisyonda topa dokunamadı.

30.DK: Tansel ile başlayan bir başka Yenicami atağında topla buluşan John Okoli’nin yaptığı vuruş yandan auta gitti.

31.DK: Çabuk gelişen ev sahibi takım kontra atağında Tansel’in sert vuruşunu kaleci Zeki önlemeyi başardı.

36.DK: Soldan Justice ile başlayan Türk Ocağı atağında bu oyuncunun pasında Muhammed Ali’nin topukla yaptığı vuruşu kaleci Ercan önledi.

40.DK: Sol kanattan gelişen bir başka konuk Türk Ocağı atağında DınoPeter’in ortasında James’in yaptığı kafa vuruşu üst direkten dışarı gitti.

45+2.DK: DinoPeter ile gelişen bir başka atakta bu oyuncunun ceza alanı içerisine kestiği topta Ertaç’ın sert ve düzgün vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

57.DK: Yenicami kontra atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Tansel’in yaptığı vuruşu Zeki kornere çeldi.

58.DK: Köşe vuruşu sonrası soldan Behiç’in yaptığı güzel ortada Emin yaptığı kafa vuruşu sonrası farkı ikiye çıkardı.2-0

60.DK: Aldığı top sonrası sağ kanattan ceza alanına süratli giren John Ebuka yaptığı etkili vuruş sonrası farkı üçe çıkaran isim oldu.3-0

75.DK: Sağ kanattan başlayan yeni bir Yenicami atağında bu kez Behiç’in pası ile ceza alanına giren John Ebuka hat-trick yaparak farkı 4’e çıkardı.4-0

79.DK: Türk Ocağı takımının kazandığı serbest vuruşta Dınopeter’in vuruşu kaleci Ercan’da kaldı.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Yenicami ilk devrenin son maçında konuk ettiği Türk Ocağı’nı farklı mağlup ederek ligin ilk devresini 3 puanla kapatmış oldu.